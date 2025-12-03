Первая дальневосточная круизная линия стартует из Владивостока в 2026 году

Первая дальневосточная круизная линия отправится в рейс из Владивостока весной 2026 года. Этот новый туристический продукт ориентирован в том числе на гостей из Китая, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
«От порта Владивосток через Корсаков — и высадиться можно на Курильских островах, завершив путешествие в Петропавловске-Камчатском. За один круиз можно посетить три региона Дальнего Востока и со стороны моря увидеть форпост России», — отметила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
По словам министра, географическое положение региона активно способствует развитию двустороннего туристического обмена. Еженедельно Приморье принимает около 50 авиарейсов из девяти китайских провинций, а для безопасности и комфорта гостей работают туристическая полиция и волонтеры. Значительный упор делается на языковую подготовку: сейчас в крае аккредитовано 67 гидов-переводчиков, а еще 463 человека проходят обучение.
Помимо традиционных направлений, таких как морские прогулки, экотропы и современная архитектура, настоящим драйвером роста должен стать новый круиз. Маршрут будет пролегать из порта Владивосток через Корсаков (Сахалин) с высадкой на Курильских островах и финалом в Петропавловске-Камчатском. Таким образом, за одно путешествие туристы смогут увидеть три дальневосточных региона с моря.
Напомним, с 1 декабря между Россией и КНР введён взаимный безвизовый режим, позволяющий гражданам обеих стран совершать поездки сроком до 30 дней с туристическими, деловыми и гостевыми целями. В министерстве туризма Приморского края считают эту меру важным стимулом для развития отрасли и ожидают значительного увеличения числа гостей из Китая.