Первая дальневосточная круизная линия стартует из Владивостока в 2026 году

По словам министра, географическое положение региона активно способствует развитию двустороннего туристического обмена. Еженедельно Приморье принимает около 50 авиарейсов из девяти китайских провинций, а для безопасности и комфорта гостей работают туристическая полиция и волонтеры. Значительный упор делается на языковую подготовку: сейчас в крае аккредитовано 67 гидов-переводчиков, а еще 463 человека проходят обучение.