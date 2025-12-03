Ричмонд
Эксперт Тихомиров: аномальный декабрь в Подмосковье вызвал рост грибов

Любители тихой охоты могут заняться любимым делом в лесах подмосковья. Аномально теплая погода привела к росту грибов.

Источник: Аргументы и факты

Декабрь стал грибным сезоном в Подмосковье из-за аномально высоких для зимы температур, рассказал aif.ru ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.

Он объяснил, что зимние грибы, вешенки и фармулина, не поражает грибной комар, поскольку в это время года его нет. Еще один плюс грибной охоты в декабре — отсутствие ядовитых грибов.

«При желании в Подмосковье и в декабре в этом году можно собирать грибы. На даче в Домодедово на прошлой неделе я нашел фиолетовую рядовку, хотя для них уже прохладно и они, скорее всего, уже отходят. А вёшенка, фармулина или зимний опёнок отлично растут при слабой плюсовой температуре, такая погода для них идеальна», — объяснил эксперт.

Тихомиров отметил, что если на Москву и область не обрушатся снегопады и низкие температуры, то грибной сезон продолжится и до нового года.

«Если такая погода сохранится, то и на новогоднем столе могут свежесобранные грибы», — добавил он.

Ранее Тихомиров рассказал о причинах супергрибного сезона этой зимой.