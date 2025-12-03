Ричмонд
Стало известно, от кого актриса Агата Муцениеце родила третью дочь

Актриса Агата Муцениеце родила дочь от музыканта Петра Дранги.

Актриса Агата Муцениеце родила дочь от музыканта Петра Дранги. Это уже третий ребенок Муцениеце.

О прибавлении в семье сообщили на официальной странице телеканала СТС, отметив, что девочка появилась на свет в день рождения канала. По данным СМИ, роды прошли в подмосковном госпитале Лапино, передает Стархит.

О беременности Муцениеце заговорили ещё весной — после объявления о помолвке с музыкантом Петром Дрангой. Тогда актриса стала выбирать свободную одежду, а позднее подтвердила слухи, появившись на кинофестивале в Чите в обтягивающем платье. Спустя несколько дней она официально сообщила, что ждёт ребёнка.

Несмотря на срок, Муцениеце продолжала работать. Летом она участвовала в съёмках «Химкинских ведьм», после чего планировала уйти в декрет. Актриса подчёркивала, что старалась поддерживать форму, ограничивая сладкое и мучное, и, когда позволяло самочувствие, занималась спортом.

Отношения Муцениеце и Дранги стали известны в конце 2024 года, когда пара впервые появилась на премьере фильма «Братья». Для музыканта это первый брак, а сама актриса ранее была замужем за Павлом Прилучным, от которого у неё двое детей — Мия и Тимофей. Бывшие супруги расстались конфликтно и вели судебные споры об опеке, которые продолжались и во время беременности актрисы.

