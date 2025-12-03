Стало известно, от кого актриса Агата Муцениеце родила третью дочь

Отношения Муцениеце и Дранги стали известны в конце 2024 года, когда пара впервые появилась на премьере фильма «Братья». Для музыканта это первый брак, а сама актриса ранее была замужем за Павлом Прилучным, от которого у неё двое детей — Мия и Тимофей. Бывшие супруги расстались конфликтно и вели судебные споры об опеке, которые продолжались и во время беременности актрисы.