Стало известно, от кого актриса Агата Муцениеце родила третью дочь

Актриса Агата Муцениеце родила дочь от музыканта Петра Дранги. Это уже третий ребенок Муцениеце.
О прибавлении в семье сообщили на официальной странице телеканала СТС, отметив, что девочка появилась на свет в день рождения канала. По данным СМИ, роды прошли в подмосковном госпитале Лапино, передает Стархит.
О беременности Муцениеце заговорили ещё весной — после объявления о помолвке с музыкантом Петром Дрангой. Тогда актриса стала выбирать свободную одежду, а позднее подтвердила слухи, появившись на кинофестивале в Чите в обтягивающем платье. Спустя несколько дней она официально сообщила, что ждёт ребёнка.
Несмотря на срок, Муцениеце продолжала работать. Летом она участвовала в съёмках «Химкинских ведьм», после чего планировала уйти в декрет. Актриса подчёркивала, что старалась поддерживать форму, ограничивая сладкое и мучное, и, когда позволяло самочувствие, занималась спортом.
Отношения Муцениеце и Дранги стали известны в конце 2024 года, когда пара впервые появилась на премьере фильма «Братья». Для музыканта это первый брак, а сама актриса ранее была замужем за Павлом Прилучным, от которого у неё двое детей — Мия и Тимофей. Бывшие супруги расстались конфликтно и вели судебные споры об опеке, которые продолжались и во время беременности актрисы.
