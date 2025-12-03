Ричмонд
Синоптики рассказали, какая погода ждет челябинцев на Новый год

В Челябинске новогодние праздники ожидаются без экстремальных морозов и резких потеплений. Такой прогноз был представлен синоптиками сервиса «Гисметео».

Метеорологи обещают челябинцам стабильную погоду на новогодние праздники.

«31 декабря и 1 января температура воздуха в Челябинске днем будет колебаться от −10 до −11 градусов, будет малооблачно. В Новогоднюю ночь температура опустится до −12 градусов», — заявили метеорологи на сайте «Гисметео».

Как сообщало URA.RU ранее, стабильные минусовые температуры днем для челябинцев наступят лишь после 7 декабря. Они будут колебаться в районе двух-трех градусов.