Директор омской филармонии пояснила претензии к дирижеру Васильеву

Директор омской филармонии Ирина Лапшина прокомментировала скандал с известным дирижером Дмитрием Васильевым. Заявление прозвучало на съезде лидеров бизнеса, организованном омским отделением «Опоры России».
Напомним, на своей странице в соцсети Васильев рассказал о неприятной ситуации с руководством филармонии. Артист отсутствовал на воскресной репетиции, которую проводил с оркестром другой приглашенный режиссер, и необходимости в самом Васильеве там не было. Также он заявил, что артисты — не офисные сотрудники и имеют право на более гибкий график. Однако руководство учреждения, видимо, не согласное с такой позицией, потребовало с Васильева объяснительную.
В ответном заявлении директор филармонии Ирина Лапшина связала требование объяснительной с визитом ревизоров.
«Когда приходят ревизоры, если человека нет на рабочем месте, мы должны это как-то объяснить. Ведь за эти дни выплачивается зарплата. Вообще это наша внутренняя история, зачем человек это выставил на общее обозрение? Творческие люди они такие», — пояснила она.