Директор омской филармонии пояснила претензии к дирижеру Васильеву

Напомним, на своей странице в соцсети Васильев рассказал о неприятной ситуации с руководством филармонии. Артист отсутствовал на воскресной репетиции, которую проводил с оркестром другой приглашенный режиссер, и необходимости в самом Васильеве там не было. Также он заявил, что артисты — не офисные сотрудники и имеют право на более гибкий график. Однако руководство учреждения, видимо, не согласное с такой позицией, потребовало с Васильева объяснительную.