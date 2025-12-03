Красноярский ресторан «Урарту» оштрафовали за нарушения

Так, в холодильнике в кастрюле специалисты обнаружили борщ, на маркировке которого был указан недельный срок годности. При этом реализация готовых блюд не допускается уже на следующий день.
Также в холодильном оборудовании находились овощи, фрукты и морепродукты без маркировки. Кроме того, рыбная продукция и куриные полуфабрикаты хранились при температуре −12 °C вместо установленные изготовителями не выше −18 °C. Отмечается, что во время проведения проверки температурный режим хранения привели в соответствие.
Вдобавок ко всему, по результатам лабораторных исследований готовая продукция не соответствовала требованиям ТР ТС по микробиологическим показателям.
Также в ресторане оказалась нарушена поточность технологических процессов (перекресты сырой и готовой пищевой продукции); загрузка продукции осуществлялась со двора многоквартирного дома, где расположена детская площадка и подъезды для входа в жилые помещения. Кроме того, в заведении общепита не проводились дератизационные мероприятия.
Роспотребнадзор привлек ООО «Урарту» к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей, а также выдал предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок.
«Штраф уже оплачен. Если нарушения не будут устранены, нами будет рассмотрен вопрос о подаче искового заявления в суд», — рассказали в Управлении.
Напомним, семейный ресторан европейской кухни «Урарту» работает в Красноярске около 20 лет и неоднократно попадал в рейтинги лучших заведений страны.