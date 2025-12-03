Красноярский ресторан «Урарту» оштрафовали за нарушения

Также в холодильном оборудовании находились овощи, фрукты и морепродукты без маркировки. Кроме того, рыбная продукция и куриные полуфабрикаты хранились при температуре −12 °C вместо установленные изготовителями не выше −18 °C. Отмечается, что во время проведения проверки температурный режим хранения привели в соответствие.