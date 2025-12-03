Когда можно украшать елку в Казахстане: эксперты назвали даты «на удачу» и озвучили советы

Как отмечает телеканал, многие казахстанцы вовсю готовятся к предстоящим праздникам. Некоторые даже нарядили елки еще в ноябре. В магазинах и торговых центрах тоже чувствуется новогодняя атмосфера. Традиция ставить елку в конце ноября пришла с Запада, где рождественский сезон начинается сразу после Дня благодарения.
Раннее оформление выгодно и бизнесу: яркие витрины всегда привлекают покупателей. Поэтому в торговых центрах уже ощущается праздник. «Регулярно каждый год после появления новогоднего декора мы фиксируем рост трафика. Захотелось сделать что-то необычное для наших гостей и жителей города», — отметила маркетолог Надежда Рязанцева.
Однако астролог Сабина Хакимова не советует торопиться с новогодним оформлением дома. По ее словам, неправильный день или место для установки елки могут навлечь неприятности и конфликты. Гирлянды и мишуру лучше всего доставать 7 декабря. Важно подобрать и правильный цвет — в этом году должны преобладать золотой и красный.
Сабина Хакимова рассчитала благоприятные и неблагоприятные даты для установки елки. Хорошие даты — 13, 14, 23, 24 и 26-е. Нежелательные даты — 15, 16, 20, 27 и 28-е. Самое лучшее место установки елки, по ее мнению, — восток. На востоке в этот период активируются благоприятные энергии, которые принесут материальный рост и благосостояние. Нейтральное место — юго-восток.
Психолог Саида Нарибаева также советует не спешить доставать елку из кладовки. Слишком раннее оформление дома может привести к праздничному выгоранию. От переизбытка новогодней атмосферы ближе к самому торжеству может просто не остаться дофамина.
Она порекомендовала относиться к празднику плавно, поэтапно, украшая дом постепенно, погружаясь в детали и давая себе право на отдых. 31 декабря — не конец жизни, важно дать себе право что-то не успеть и спокойно наслаждаться подготовкой, не устраивая гонку. Тогда праздник действительно станет волшебным.