В Госдуме хотят ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

«Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», — цитирует Чернышова РИА Новости.