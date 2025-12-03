Ричмонд
В Госдуме хотят ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров

Чернышов предложил выплачивать всем пенсионерам по 5000 рублей перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Предлагается в канун новогодних праздников выплачивать всем категориям пенсионеров по 5000 рублей.

«Это позволит пенсионерам заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы. Внедрение этой меры поддержки станет значимым шагом, продемонстрирует государственную заботу о старшем поколении и окажет положительное влияние на потребительскую активность в предпраздничный период», — цитирует Чернышова РИА Новости.

Вице-спикер уже направил письмо с соответствующим предложением главе Минтруда Антону Котякову.

Напомним, в 2026 году пенсии в России повысят силовикам, бывшим военнослужащим, спасателям и другим категориям граждан.

Финансовые правила для пенсионеров, как хранить и сберегать деньги, мы собрали здесь на KP.RU.

Напомним, часть россиян получит две пенсии в декабре.