Психолог раскрыла идеальную формулу извинения перед девушкой

Простого «прости» часто бывает недостаточно, когда речь идет о примирении с девушкой. Ключ к успешному извинению — не красивые слова или эффектные жесты, а умение честно признать свою ошибку и показать, что вы готовы измениться. Психолог Ника Болзан в беседе с KP.RU раскрыла идеальную формулу извинения перед девушкой.