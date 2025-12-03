Психолог раскрыла идеальную формулу извинения перед девушкой

Простого «прости» часто бывает недостаточно, когда речь идет о примирении с девушкой. Ключ к успешному извинению — не красивые слова или эффектные жесты, а умение честно признать свою ошибку и показать, что вы готовы измениться. Психолог Ника Болзан в беседе с KP.RU раскрыла идеальную формулу извинения перед девушкой.
«Подлинное извинение базируется на искренности, ответственности и эмпатии. Избегайте извинений с оговорками. Вместо “прости, ЕСЛИ я тебя обидел” правильнее сказать “прости меня за [конкретное действие]. Я понимаю, что это было неправильно и болезненно для тебя”, — пояснила эксперт.
Специалист подчеркнула, что формальные извинения не работают. Гораздо важнее искренний разговор, а романтичные жесты — ужин, цветы, письмо или прогулка — лишь помогают усилить эффект.
По словам психолога, извиняться не стоит, если нет настоящего раскаяния или если извинение требуют манипулятивно. В таких случаях лучше взять паузу и сначала разобраться в себе.
