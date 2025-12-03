Ричмонд
Голикова назвала две самые востребованные рабочие профессии

Швеи и сварщики в длительной перспективе будут самыми востребованными рабочими профессиями. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на награждении победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Источник: Life.ru

«Какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — отметила Голикова.

Ранее юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа. Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

