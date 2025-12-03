Life.ru узнал у Роскачества четыре главных совета по выбору безопасной незамерзайки

Эксперты предупреждают об опасности покупки чрезмерно дешевой продукции, особенно в несанкционированных точках продаж. Такая незамерзайка часто оказывается контрафактной, с плохо напечатанными этикетками и неточной информацией. Низкокачественная жидкость может не справляться с морозами и повреждать резиновые элементы стеклоочистителей и лакокрасочное покрытие автомобиля.