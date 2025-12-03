Ричмонд
Life.ru узнал у Роскачества четыре главных совета по выбору безопасной незамерзайки

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору безопасной зимней стеклоомывающей жидкости. В разговоре с Life.ru эксперты подчеркнули, что правильный выбор незамерзайки напрямую влияет на безопасность вождения, обеспечивая чистоту лобового стекла и хороший обзор.

Источник: Life.ru

По словам специалистов, основа качественной и легальной жидкости — это изопропиловый спирт и дистиллированная вода. Изопропиловый спирт гарантирует низкую температуру замерзания. Очень редко в составе может использоваться этиловый спирт, но такая продукция значительно дороже из-за акциза. Метанол в составе незамерзающих жидкостей строго запрещён.

В Роскачестве советуют внимательно изучать маркировку на упаковке. На этикетке должны быть указаны данные о производителе, адресе производства, полном составе с видом спирта, мерах предосторожности и температурном режиме применения.

Качественная жидкость должна соответствовать климату региона, не иметь резкого химического запаха — допустимы лёгкие ароматизаторы, например, цитрусовые. Продукт не должен густеть или замерзать при температуре выше заявленной.

Эксперты предупреждают об опасности покупки чрезмерно дешевой продукции, особенно в несанкционированных точках продаж. Такая незамерзайка часто оказывается контрафактной, с плохо напечатанными этикетками и неточной информацией. Низкокачественная жидкость может не справляться с морозами и повреждать резиновые элементы стеклоочистителей и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.