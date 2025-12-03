В Госдуме предложили для россиян новую ежегодную выплату

В России предложили россиянам выплачивать предновогоднюю пенсию.
В России хотят ввести для российских пенсионеров ежегодную предновогоднюю выплату в размере пяти тысяч рублей. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Соответствующее предложение направлено на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.
«Прошу рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты — “Новогоднего капитала” для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 рублей», — сказано в документе. Он имеется в распоряжении РИА Новости. Эта инициатива, уточнил Чернышов, направлена на повышение качества жизни пенсионеров.
В обращении уточняется, что выплата предлагается как разовая ежегодная мера и не должна облагаться налогом на доходы физических лиц. Чернышов предлагает перечислять «Новогодний капитал» всем гражданам России, получающим пенсию по старости, не позднее чем за две недели до 31 декабря.
Ранее власти уже меняли порядок выплат пенсий к новогодним праздникам. В декабре 2025 года выплаты решили проводить по особому графику, чтобы январские пенсии поступили до длинных новогодних выходных, а индексацию страховых пенсий на 7,6% учли заранее.