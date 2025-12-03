Ричмонд
Пермякам объяснили, когда в регионе закончится период аномального тепла

В Прикамье период аномального тепла завершится не раньше конца текучей рабочей недели. Такой прогноз дают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Первый снежный покров быстро сошел на нет.

«В регионе в среду, 3 декабря, существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Аномальное тепло в Пермском крае продлится до субботы, 6 декабря», — написано в telegram-канале ЦГМС.

О том, что начало декабря в Перми будет необычайно теплым, ранее предупреждал Гидрометцентр России. Эсперты не исключают снег и дождь.