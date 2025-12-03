Во Владивостоке реконструировали подпорную стену длиной более 160 метров

Мэрия напоминает, что в 2025 году во Владивостоке уже обновили ряд подпорных стен по адресам: Луговая, 58−64, Аллилуева, 6, Кирова, 13, Сабанеева, 18, Калинина, 279а, Котельникова, 2, Адмирала Кузнецова, 56а, 66а и 52, Суханова, 8д и 4б, Шкипера Гека, 15/1, Партизанский проспект, 2−12 и 24, Океанский проспект, 30, Ватутина, 13 и 20 и переулок Павленко. Этот перечень входит в программу текущего года по поэтапному ремонту подпорных сооружений и дворовой инфраструктуры во Владивостоке.