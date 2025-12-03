Во Владивостоке реконструировали подпорную стену длиной более 160 метров

Во Владивостоке завершили создание монолитной железобетонной подпорной стены длиной более 160 метров и высотой до 6 метров у дома № 13 на улице Черняховского. Одновременно подрядчик выполнил комплекс работ по благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
В управлении городской среды пояснили, что прежняя конструкция во дворе дома утратила надёжность, поэтому по муниципальному контракту подрядная организация демонтировала старые железобетонные плиты, разработала грунт, устроила новое основание и залила бетон по всей протяжённости стены. Новое сооружение рассчитано на удержание грунта и повышение безопасности дворового пространства для жителей близлежащих домов.
Помимо самой подпорной стены, специалисты смонтировали ливнёвую систему, установили скамейки и урны, обустроили детскую площадку с резиновым покрытием и заасфальтировали примыкающие участки двора. Сейчас подрядчик завершает доделку оставшихся элементов благоустройства, после чего ограждение планируют убрать и на площадке появятся качели для детей.
Мэрия напоминает, что в 2025 году во Владивостоке уже обновили ряд подпорных стен по адресам: Луговая, 58−64, Аллилуева, 6, Кирова, 13, Сабанеева, 18, Калинина, 279а, Котельникова, 2, Адмирала Кузнецова, 56а, 66а и 52, Суханова, 8д и 4б, Шкипера Гека, 15/1, Партизанский проспект, 2−12 и 24, Океанский проспект, 30, Ватутина, 13 и 20 и переулок Павленко. Этот перечень входит в программу текущего года по поэтапному ремонту подпорных сооружений и дворовой инфраструктуры во Владивостоке.