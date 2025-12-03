Детский стационар на улице Фоломеева закрывается

«Мелькает информация, что детскую поликлинику имени Истомина будут закрывать, даже СМИ уже пишут. Подскажите, это правда? Или все же будут закрывать именно стационар детской больницы на Фоломеева?», — обратилась хабаровчанка Юлия в чат губернатора Дмитрия Демешина.
Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения, сообщив, что реорганизация коснется только детского стационара, расположенного на улице Фоломеева. В связи с этим детей будут перенаправлять в другие медучреждения города.
«Было согласовано решение о прекращении деятельности стационара КГБУЗ “Детская городская клиническая больница” имени В. М. Истомина. Оптимизирована схема маршрутизации в более оснащенные и типовые стационары, расположенные в других районах города Хабаровска. Для получения экстренной и плановой медицинской помощи дети будут направляться в Детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича и Детскую городскую клиническую больницу № 9», — сообщили в министерстве здравоохранения края.