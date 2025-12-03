Детский стационар на улице Фоломеева закрывается

«Было согласовано решение о прекращении деятельности стационара КГБУЗ “Детская городская клиническая больница” имени В. М. Истомина. Оптимизирована схема маршрутизации в более оснащенные и типовые стационары, расположенные в других районах города Хабаровска. Для получения экстренной и плановой медицинской помощи дети будут направляться в Детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича и Детскую городскую клиническую больницу № 9», — сообщили в министерстве здравоохранения края.