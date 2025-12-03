Ричмонд
Детский стационар на улице Фоломеева закрывается

На прошлой неделе жителей краевой столицы обеспокоили слухи о возможном закрытии детской больницы имени Истомина, а также относящегося к ней детского стационара.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мелькает информация, что детскую поликлинику имени Истомина будут закрывать, даже СМИ уже пишут. Подскажите, это правда? Или все же будут закрывать именно стационар детской больницы на Фоломеева?», — обратилась хабаровчанка Юлия в чат губернатора Дмитрия Демешина.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения, сообщив, что реорганизация коснется только детского стационара, расположенного на улице Фоломеева. В связи с этим детей будут перенаправлять в другие медучреждения города.

«Было согласовано решение о прекращении деятельности стационара КГБУЗ “Детская городская клиническая больница” имени В. М. Истомина. Оптимизирована схема маршрутизации в более оснащенные и типовые стационары, расположенные в других районах города Хабаровска. Для получения экстренной и плановой медицинской помощи дети будут направляться в Детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича и Детскую городскую клиническую больницу № 9», — сообщили в министерстве здравоохранения края.