На севере Иркутской области устранили аварии на котельных

В двух северных городах Иркутской области — Киренске и Усть-Куте — 2 декабря 2025 года устраняли аварии на котельных. Причина в обоих случаях одна: из-за сильных морозов смерзлось топливо — древесная щепа. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.
— В Киренске это привело к падению температуры в домах. В Усть-Куте из-за проблем с топливом вышла из строя линия теплоподачи. Кроме того, на участке водопровода перемерзла вода, оставив без водоснабжения микрорайон Мостоотряд, — сообщает Игорь Кобзев.
В Киренске аварийную бригаду из 12 человек направили на котельную. К утру 2 декабря все четыре котла удалось запустить, температура теплоносителя начала расти. В Усть-Куте ремонт котельной завершили к середине дня силами пяти специалистов. Подача топлива восстановлена. Ситуация остается на контроле.
