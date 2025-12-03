Тюменцы массово жалуются на сбои в работе популярного мессенджера

Ранее агентство писало о том, что Роскомнадзор ввел ограничения на работу WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В ведомстве подчеркнули, что меры приняты в связи с тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. По мнению экспертов, если это будет продолжаться и дальше, WhatsApp* могут полностью заблокировать на территории РФ.