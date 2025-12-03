День юриста в России отмечается ежегодно 3 декабря

Дата выбрана неслучайно: именно 20 ноября (по старому стилю), или 3 декабря 1864 года (по новому стилю) император Александр II утвердил судебные уставы, ставшие основой одной из крупнейших правовых реформ в истории страны. Она принесла независимый суд, состязательность процесса, институт присяжных, современную адвокатуру и мировых судей, фактически положив начало российской системе правосудия в её нынешнем виде.