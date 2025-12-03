День юриста в России отмечается ежегодно 3 декабря

День юриста ежегодно отмечается в России 3 декабря, однако официальный статус этот праздник получил сравнительно недавно — его установили указом президента 4 февраля 2008 года.
Дата выбрана неслучайно: именно 20 ноября (по старому стилю), или 3 декабря 1864 года (по новому стилю) император Александр II утвердил судебные уставы, ставшие основой одной из крупнейших правовых реформ в истории страны. Она принесла независимый суд, состязательность процесса, институт присяжных, современную адвокатуру и мировых судей, фактически положив начало российской системе правосудия в её нынешнем виде.
После реформы 1864 года начало формироваться профессиональное юридическое сообщество: появились адвокатские палаты, укрепились институты прокуратуры и нотариата, стала активно развиваться юридическая наука. В советский период юристы получили новые функции, связанные с государственным строительством, экономическим регулированием и правовым обеспечением крупных отраслей.
Сегодня профессия стала массовой и крайне востребованной — от судебной системы и правоохранительных органов до корпоративного сектора, IT-права и международных практик.
