В Хабаровском крае пассажира не пустили на рейс из-за скандала в аэропорту

Из-за нарушений общественного порядка и алкогольного опьянения нарушитель не был допущен к вылету рейса Советская Гавань — Хабаровск. В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 и ст. 20.21 КоАП РФ, назначен штраф в размере 1100 рублей.