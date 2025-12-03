В Хабаровском крае пассажира не пустили на рейс из-за скандала в аэропорту

В Хабаровском крае, в дежурную часть Ванинского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение от сотрудников аэропорта «Май-Гатка» о конфликтном пассажире, — сообщает телеграм-канал Дальневосточная полиция.
Прибывшие транспортные полицейские установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурно и вступал в споры с другими пассажирами.
Из-за нарушений общественного порядка и алкогольного опьянения нарушитель не был допущен к вылету рейса Советская Гавань — Хабаровск. В отношении него составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 и ст. 20.21 КоАП РФ, назначен штраф в размере 1100 рублей.