Браконьеры из Хабаровского края заплатят 1,6 млн за незаконную переработку краба

В Ванино по иску военного прокурора суд взыскал с двух браконьеров ущерб за незаконную переработку краба — 1,6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как было установлено, мужчины, не имея документов, хранили 128 крабов разных видов, из которых в антисанитарных условиях изготавливали продукцию.
— Военный прокурор 204 военной прокуратуры гарнизона обратился в суд с иском к двум жителям Хабаровского края о взыскании вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Ванинский районный суд удовлетворил исковые требования, приняв решение о взыскании с браконьеров указанной суммы, — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
Ранее каждый из нарушителей был оштрафован на 450 тысяч рублей за нарушение правил рыболовства.
Напомним, ранее житель Ванино за незаконную добычу краба потерял катер — суд конфисковал транспортное средство и маломерное судно отправилось на СВО.