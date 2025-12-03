Браконьеры из Хабаровского края заплатят 1,6 млн за незаконную переработку краба

В Ванино по иску военного прокурора суд взыскал с двух браконьеров ущерб за незаконную переработку краба — 1,6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как было установлено, мужчины, не имея документов, хранили 128 крабов разных видов, из которых в антисанитарных условиях изготавливали продукцию.