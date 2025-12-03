Ричмонд
Браконьеры из Хабаровского края заплатят 1,6 млн за незаконную переработку краба

Также каждый из нарушителей оштрафован на 450 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Ванино по иску военного прокурора суд взыскал с двух браконьеров ущерб за незаконную переработку краба — 1,6 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Как было установлено, мужчины, не имея документов, хранили 128 крабов разных видов, из которых в антисанитарных условиях изготавливали продукцию.

— Военный прокурор 204 военной прокуратуры гарнизона обратился в суд с иском к двум жителям Хабаровского края о взыскании вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Ванинский районный суд удовлетворил исковые требования, приняв решение о взыскании с браконьеров указанной суммы, — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Ранее каждый из нарушителей был оштрафован на 450 тысяч рублей за нарушение правил рыболовства.

Напомним, ранее житель Ванино за незаконную добычу краба потерял катер — суд конфисковал транспортное средство и маломерное судно отправилось на СВО.