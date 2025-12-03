Продавцам квартир могут предложить пройти полиграф после скандала с Долиной

Продавцам квартир нужно быть готовыми к усиленным проверкам, вплоть до полиграфа. О ситуации на рынке вторичного жилья на фоне истории с мошенничеством с квартирой Долиной рассказала aif.ru риэлтор Алина Правоторина.
«Проверять продавцов квартир будут усиленно, вплоть до полиграфа. Мне на практике такое еще не попадалось, но разговоры в нашей среде об этом ходят. И в нынешней ситуации никто не удивится, потому что есть совершенно чудовищные истории», — отметила эксперт.
По словам Правоториной, ее коллегам доводится сталкиваться с различными ситуациями, когда дополнительные проверки необходимы, чтобы защитить граждан от мошенников.
«Была история, когда бабушка продавала квартиру. Все официально, обратилась к риэлтору. И ближе к сделке, риэлтор продавца почувствовала что-то неладное. поговорила с бабушкой, та ноль внимания. Риэлтор обратилась в полицию, бабушку вызвали для беседы, где она ответила на вопросы, объяснила. что продает в своих целях, ничего такого нет. После сделки бабушка заказала в банке сумму наличными. Риэлтор уже обратилась к начальнику отделения банка, объяснила ситуацию. Выдачу налички притормозили на сутки, снова с бабушкой беседовали. Она опять заявила, что знает, что делать. И отдала деньги мошенникам. То есть бабушка билась, как раненый лев, будучи уверена, что работает на разведку, как они все, эти жертвы мошенников, считают», — добавила Правоторина.
Ранее аналитик рынка недвижимости Надежда Артемьева сообщила, что за прошедший год в России было оспорено около трех тысяч сделок с недвижимостью по схеме, связанной с именем певицы Ларисы Долиной.