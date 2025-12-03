Продавцам квартир могут предложить пройти полиграф после скандала с Долиной

«Была история, когда бабушка продавала квартиру. Все официально, обратилась к риэлтору. И ближе к сделке, риэлтор продавца почувствовала что-то неладное. поговорила с бабушкой, та ноль внимания. Риэлтор обратилась в полицию, бабушку вызвали для беседы, где она ответила на вопросы, объяснила. что продает в своих целях, ничего такого нет. После сделки бабушка заказала в банке сумму наличными. Риэлтор уже обратилась к начальнику отделения банка, объяснила ситуацию. Выдачу налички притормозили на сутки, снова с бабушкой беседовали. Она опять заявила, что знает, что делать. И отдала деньги мошенникам. То есть бабушка билась, как раненый лев, будучи уверена, что работает на разведку, как они все, эти жертвы мошенников, считают», — добавила Правоторина.