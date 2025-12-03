В регионе стартовал турнир по хоккею в честь 35-летия МЧС России

«В этом году органы МЧС отмечают 35-лет со дня образования. Это не просто значимая юбилейная дата. Это 35 лет самоотверженного служения, напряженной работы и бесчисленных спасенных жизней. Я рад, что линейку праздничных мероприятий пополнил турнир по хоккею. Это позволит проявить командную сплоченность и настоящий боевой дух — те качества, которые ежедневно демонстрируют сотрудники МЧС и других силовых структур при выполнении служебного долга», — отметил Сергей Ахапов. Он также подчеркнул, что хоккей тот вид спорта, который особенно любят в регионе. Порядка 11,5 тысяч жителей от 7 до 60 лет занимается хоккеем, дети с горящими глазами приходят на тренировки, а наши болельщики — самые преданные.
С приветственным словом к участникам обратился начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал‑лейтенант Виктор Орлов. «Эта арена за десятилетия своей истории повидала множество великих игр и ярких спортивных достижений. Здесь выступали тысячи хоккеистов из разных стран, а сотни тысяч болельщиков создавали неповторимую атмосферу, в которой вам, друзья, сегодня предстоит играть. Мы — не первые организаторы межрегиональных турниров на этой площадке, но считаем за честь продолжать славные традиции. Эта честь передана нам теми, кто годами развивал хоккей и создавал особую атмосферу этого вида спорта», — подчеркнул он.
Такой турнир — это возможность укрепить товарищеские связи между подразделениями, продемонстрировать физическую подготовку и волю к победе. Это и вариант развития корпоративного спорта — с каждым годом количество спартакиад, турниров по различным видам спорта среди крупных предприятий, силовых структур и государственных организаций увеличивается.
Турнир в таком формате проводиться в первый раз. Участие принимают не только территориальные органы МЧС России, но и команды других силовых структур и ведомств. За Кубок будут бороться 12 команд. Финалы пройдут 4 декабря в «Сибирь-Арене» с 17.30. Вход для зрителей свободный.