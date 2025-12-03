В регионе стартовал турнир по хоккею в честь 35-летия МЧС России

«В этом году органы МЧС отмечают 35-лет со дня образования. Это не просто значимая юбилейная дата. Это 35 лет самоотверженного служения, напряженной работы и бесчисленных спасенных жизней. Я рад, что линейку праздничных мероприятий пополнил турнир по хоккею. Это позволит проявить командную сплоченность и настоящий боевой дух — те качества, которые ежедневно демонстрируют сотрудники МЧС и других силовых структур при выполнении служебного долга», — отметил Сергей Ахапов. Он также подчеркнул, что хоккей тот вид спорта, который особенно любят в регионе. Порядка 11,5 тысяч жителей от 7 до 60 лет занимается хоккеем, дети с горящими глазами приходят на тренировки, а наши болельщики — самые преданные.