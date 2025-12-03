Жиросжигатели и стероиды внесли в России в перечень сильнодействующих веществ

В список внесли добавки Реверол и Рекардин, которые можно приобрести на маркетплейсах как жиросжигатели и средства для похудения, а также препараты Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140). Они относятся к селективным модуляторам андрогенных рецепторов, внесенных в список запрещенных для использования в спорте.