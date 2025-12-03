Ричмонд
Жиросжигатели и стероиды внесли в России в перечень сильнодействующих веществ

В РФ расширили перечень сильнодействующих веществ, в него внесли жиросжигатели и стероиды. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительство устанавливает перечень сильнодействующих веществ, который регулярно дополняется новыми позициями, включая, например, анаболические стероиды и другие вещества, используемые в спортивной фармакологии.

Данный перечень является основой для уголовного преследования за незаконный оборот этих веществ в соответствии со статьей 234 Уголовного кодекса России. К сильнодействующим веществам также относятся некоторые фармацевтические препараты, которые подлежат предметно-количественному учету.

В список внесли добавки Реверол и Рекардин, которые можно приобрести на маркетплейсах как жиросжигатели и средства для похудения, а также препараты Масторин (S23) и Тестолон (RAD-140). Они относятся к селективным модуляторам андрогенных рецепторов, внесенных в список запрещенных для использования в спорте.

В этот перечень также попали стероид Андростанол и препарат Лигандрол, сказано в статье.

