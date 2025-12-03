WBO прокомментировала скандальную ситуацию вокруг Алимханулы

«WBO подтвердила неблагоприятный результат анализа у чемпиона организации в среднем весе Жанибека Алимханулы, полученный в ходе тестирования VADA перед его запланированным боем с кубинцем Эрисланди Ларой (31−3−3, 19 KO). В настоящее время проводится внутреннее расследование, и будет выдано уведомление о необходимости предоставить объяснения. Дополнительные комментарии последуют только после завершения процедуры», — говорится в заявлении организации.