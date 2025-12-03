Первый инклюзивный бал прошел в Приморье

Событие проходило в формате классического бала, где участники приветствовали друг друга и гостей мероприятия, исполняя «Полонез», а затем представляли танцевальные номера — вальсы, бачату, польку, контрдансы и другие композиции, участников сопровождали приглашенные артисты. Аккомпанировал участникам бала оркестр Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Приморского филиала Росморпорта под управлением дирижера Анатолия Якименко.