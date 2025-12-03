Ричмонд
Первый инклюзивный бал прошел в Приморье

Первый краевой инклюзивный губернаторский бал «Бриз души», организованный для людей с ограниченными возможностями здоровья, прошел в столице Приморья. В торжественном открытии принял участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Источник: НИА Владивосток

Бал приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря. Участниками события стали 200 человек, представляющие Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Приморскую краевую организацию «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», а также Приморскую краевую организацию «Всероссийское общество инвалидов».

Первый бал прошел на площадке Дальневосточного федерального университета и стал пространством, где участники смогли проявить свои творческие таланты, пообщаться и почувствовать торжество праздника.

Глава Приморья поблагодарил участников бала за самоотверженность и трудолюбие, которые они проявили в период подготовки к мероприятию, — танцоры репетировали больше двух месяцев.

Событие проходило в формате классического бала, где участники приветствовали друг друга и гостей мероприятия, исполняя «Полонез», а затем представляли танцевальные номера — вальсы, бачату, польку, контрдансы и другие композиции, участников сопровождали приглашенные артисты. Аккомпанировал участникам бала оркестр Морского государственного университета имени адмирала Невельского и Приморского филиала Росморпорта под управлением дирижера Анатолия Якименко.

Завершилось мероприятие исполнением испанского вальса всеми желающими, что стало символом единства, равенства и культурного достоинства участников бала «Бриз души», отмечает пресс-служба краевого кабмина.