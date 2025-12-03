На Камчатке за сутки было зафиксировано девять афтершоков

В Камчатском крае продолжается афтершоковая активность, связанная с мощным землетрясением магнитудой 8,8, произошедшим в июле. По данным регионального управления МЧС, за последние сутки зарегистрировано девять подземных толчков.
Специалисты отмечают, что сила колебаний находилась в диапазоне от 3,5 до 5 баллов, однако жители населённых пунктов их не почувствовали. Сейсмологи продолжают вести мониторинг обстановки.
Кроме того, в регионе сохраняется повышенная активность нескольких вулканов, включая Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинников и Камбальный. Властями рекомендовано воздерживаться от посещения опасных районов и соблюдать меры безопасности.
