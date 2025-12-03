Инфраструктура в приоритете: Кожемяко озвучил новые требования к застройщикам в Приморье

Губернатор добавил, что в настоящее время готовится к запуску программа по выкупу помещений для кабинетов врачей общей практики. Цель этой инициативы — дать будущим жителям новых микрорайонов гарантии доступности ключевой социальной инфраструктуры: возможность устроить ребенка в детский сад и школу, обеспечить ему занятия спортом и предоставить доступ к медицинской помощи. В связи с этим подобные проекты застройки будут получать приоритетную поддержку от властей Приморского края.