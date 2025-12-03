Инфраструктура в приоритете: Кожемяко озвучил новые требования к застройщикам в Приморье

«Мы поддержим прежде всего то жилищное строительство, где предусмотрена социальная сфера. Будем принимать решения по комплексному развитию территории, новые проекты, которые будут учитывать пожелания жителей и наличие социальной инфраструктуры — школу, детский сад, спортивный объект», — сказал Олег Кожемяко.
Губернатор добавил, что в настоящее время готовится к запуску программа по выкупу помещений для кабинетов врачей общей практики. Цель этой инициативы — дать будущим жителям новых микрорайонов гарантии доступности ключевой социальной инфраструктуры: возможность устроить ребенка в детский сад и школу, обеспечить ему занятия спортом и предоставить доступ к медицинской помощи. В связи с этим подобные проекты застройки будут получать приоритетную поддержку от властей Приморского края.
Кожемяко также отметил, что «Дом.РФ» уже представил конкретный проект комплексного развития территории — это проект малоэтажной застройки на Русском острове, который будет выставлен на аукцион и в котором учтены все перечисленные социальные аспекты.
«Такие же будут планы учтены и по тем комплексным развитиям территории, которые реализуются в городе Владивостоке. То есть это наше правило, по которому мы будем помогать инвесторам в выкупе этих объектов», — сказал губернатор.
Губернатор объяснил, что новый подход — выкуп готовых соцобъектов — проще для властей, чем самостоятельное строительство. По его словам, частные компании строят быстрее, так как не связаны госзакупками по 44-ФЗ и могут эффективнее контролировать подрядчиков. Это позволит избежать срывов сроков.
Таким образом, новая модель призвана ускорить создание комфортной среды в новых микрорайонах, сместив фокус с контроля за строительством на гарантированный результат для жителей.
Напомним, в 2026 году в Приморском крае планируется запуск шести новых проектов комплексного развития территорий (КРТ).