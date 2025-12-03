«Цыганщина»: риэлтор оценила скандальную квартиру Долиной

По словам специалиста, оформление квартиры Долиной в целом типично для части творческой среды и тяготеет к историзму и демонстративной роскоши. Правоторина уточнила, что такой вариант отделки нельзя отнести к актуальным трендам, хотя он и выполняется из дорогих материалов и с участием известных дизайнеров. Специалист также обратила внимание, что похожие интерьеры рассчитаны на узкий круг ценителей и редко совпадают со вкусами массового покупателя элитного жилья.