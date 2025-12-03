Стафилококк снова нашли в йогурте производителя из Приморья

В Приморье специалисты Россельхознадзора вновь обнаружили опасные бактерии в продукции местного молокозавода. На этот раз золотистый стафилококк нашли в партии кисломолочного йогуртного напитка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Пробы от партии напитка общим весом 18 килограммов были отобраны прямо на предприятии самим заведующим производством. Исследования проводились по обращению самого изготовителя в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Продукцию проверяли по трем основным микробиологическим показателям: наличие золотистого стафилококка, сальмонеллы и бактерий группы кишечных палочек. Лабораторные испытания, проведенные в соответствии со всеми техническими регламентами, дали положительный результат по самому опасному из них.
Это уже не первый случай с продукцией данного производителя. Всего несколько месяцев назад, в августе 2025 года, в его творожной массе специалисты того же ведомства уже выявляли золотистый стафилококк. Подобные нарушения указывают на серьезные проблемы с соблюдением санитарных норм на производстве. Бактерия могла попасть в продукт как от инфицированного работника, так и через некачественное сырье — например, молоко от коровы, больной маститом.
Информация о выявлении сразу же была внесена в автоматизированную систему «Веста» и доведена до производителя. Стоит отметить, что это далеко не единичный случай для региона. С начала года специалисты Приморского филиала уже зафиксировали шесть положительных проб на золотистый стафилококк в различных молочных продуктах, включая сметану, сыр, творожную массу, ряженку и даже шоколадный десерт.