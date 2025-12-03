Стафилококк снова нашли в йогурте производителя из Приморья

Это уже не первый случай с продукцией данного производителя. Всего несколько месяцев назад, в августе 2025 года, в его творожной массе специалисты того же ведомства уже выявляли золотистый стафилококк. Подобные нарушения указывают на серьезные проблемы с соблюдением санитарных норм на производстве. Бактерия могла попасть в продукт как от инфицированного работника, так и через некачественное сырье — например, молоко от коровы, больной маститом.