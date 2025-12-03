Белорусский врач забраковала популярное народное слабительное средство

Популярное в народе слабительное средство, сенну, доцент 2-й кафедры внутренних болезней Гродненского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, куратор гастроэнтерологического отделения Зоя Лемешевская на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала малоэффективным.
По ее словам, в своей практике врачи часто сталкиваются, что пациенты в большом количестве принимают препараты на основе сенны.
«Эффект от сенны непредсказуем, он небольшой», — подчеркнула Зоя Лемешевская и добавила, что длительный прием сенны может провоцировать меланоз, который имеет иногда необратимые последствия для кишечника.
Зоя Лемешевская подчеркнула, что нерастворимая клетчатка, а именно отруби, также могут спровоцировать запоры, а не помочь уйти от них, если принимаются с небольшим количеством воды.
«Чтобы отруби принесли пользу надо пить в день много воды, не менее 1,5 литра. Если мало жидкости пьет пациент отруби могут навредить. У пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника они могут ранить слизистую и ухудшать самочувствие», — подчеркнула врач.
Зоя Лемешевская обратила внимание, что отруби работают, как губка, и ухудшают всасывание микроэлементов — магния, железа, кальция, цинка, приводят к дефициту жирорастворимых витаминов, а также вызывает вздутие и повышенное газообразование.
По словам медика, чтобы получить физиологический стул у пациента надо увеличить объем стула, увеличить перестальтику кишечника и стимулировать собственную микрофлору с помощью пребиотиков.
Кстати, белорусский врач назвала лекарства от давления, вызывающие затяжные запоры.
Кроме того, белорусский врач рассказала о связи запоров с колоректальным раком: «Запоры после 50 лет могут говорить об угрозе рака».
А еще белорусский гастроэнтеролог назвала запоры, которые не надо лечить.
Мы писали, при каком заболевании анализы и результаты обследований хорошие, а у человека боль и много жалоб и это синдром раздраженного кишечника.