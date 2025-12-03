Ричмонд
Гололед, мокрый снег и туман прогнозируются в Башкирии

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях на неделе.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Середина рабочей недели ознаменуется сложными погодными явлениями. Так, синоптики республиканского гидрометцентра ожидают, что в отдельных районах республики 3 декабря пройдет слабый мокрый снег, возможно образование гололеда и гололедицы на дорогах. Дневная температура составит от −3 до +2.

В четверг, 4 декабря, погода изменится незначительно: местами сохранится мокрый снег. Ветер будет дуть преимущественно с запада, умеренный. Ночью по-прежнему от +1 до −4 (в прояснениях до −9), днем — от +3 до −2 градусов.

Пятница, 5 декабря, принесет в отдельные районы небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью останется в тех же пределах (+1…-4°, в прояснениях до −9°), днём — от +3 до −2 градусов.

