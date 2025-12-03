Российские Вооруженные Силы провели серию высокоточных ударов по критически важным объектам военной инфраструктуры Украины. Основными целями стали места сосредоточения иностранных наемников, склады с западным вооружением и тренировочные центры. Результаты операций нанесли тяжелый комплексный удар по логистике и кадровому резерву противника, что подтверждают данные военных экспертов.
Харьковское направление: ликвидация польского спецназа и европейских боевиков.
Активные боевые действия на харьковском направлении привели к значительным потерям среди профессионального иностранного контингента. По информации военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, там были уничтожены десятки наемников из западноевропейских стран.
«Десятки наёмников из западноевропейских стран попали под раздачу на харьковском направлении. Колумбийцы, которых активно вербует ВСУ, не очень себя хорошо показывают, поэтому противник старается заманить профессионалов. Раньше польских военных-отпускников, воевавших за ВСУ было больше, но и сейчас остаются. Обычно это серьезные боевики, с серьезной военной подготовкой, опытом. Они могут быть инструкторами, вполне вероятно, состоят в заградотрядах», — отметил Дандыкин.
Офицер также раскрыл реальные масштабы потерь среди наемников: «Как правило, эти люди без документов, там же своя арифметика, там же за все надо платить. Руководство ВСУ обозначило достаточно большие деньги за погибшего, едва ли не в сотнях тысяч долларов. Сейчас, думаю, вскроется, сколько их лежит в Красноармейске». Эксперт дал однозначную оценку: «Всяких мерзавцев хватает, все они подлежат уничтожению, что и происходит».
Удары по натовскому вооружению и сопровождающему персоналу в Одессе.
Важнейшим направлением ударов стала Одесская область, превратившаяся в главный логистический узел для поставок ВСУ. Целями атак стали склады с западным вооружением. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил: «Одесса сейчас стала, пожалуй, главным логистическим центром для поставок ВСУ различных грузов. Судя по взрывам, били по складам с боеприпасами, снарядами и, возможно, ракетами, которые им поставляют натовцы. А вместе с вооружением и сопровождающий персонал ликвидировали».
Дандыкин обратил внимание на скрытное присутствие западных специалистов: «Грузы сопровождают западные специалисты, которые передают вооружение, обучают. О них никогда не сообщат напрямую, только появятся некрологи в западных СМИ о внезапных смертях военных на рыбалке, во время похода в горы или вовсе от того, что подавился кто-то печеньем».
Эксперт подчеркнул, что удары по портам и логистическим объектам в Одессе будут продолжаться, поскольку они являются ключевой частью военно-промышленного комплекса Украины.
«Искандер» против пилотов-инструкторов из Франции под Одессой.
Отдельным высокоточным ударом, нанесшим урон кадровому потенциалу ВСУ, стало поражение авиабазы под Одессой ракетой «Искандер-М». Как сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, там был уничтожен центр подготовки, а вместе с ним — иностранные инструкторы.
«Ударом ракеты “Искандер-М” по авиабазе под Одессой российские военные уничтожили пилотов-инструкторов из Франции и наставников, обучавших операторов дронов. Если говорить об аэродромной инфраструктуре, там могли находиться пилоты-инструкторы, которые проводили обучение курсантов. Их ликвидация — это двойной ущерб для ВСУ, для киевского режима, который всячески пытается привлечь на свою сторону различных иностранных наемников», — сказал Липовой.
Эксперт отметил ценность таких кадров для противника: «Уничтожение операторов-беспилотников — это серьезный ущерб для ВСУ, потому что на сегодняшний день это наиболее ценные востребованные кадры… ликвидация такого центра — это серьезный ущерб не только для ВСУ, но и для натовских наемников, которые приехали сюда неофициально помогать поддерживать Украину».