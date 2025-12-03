«Сварил на борту»: капитана судна в Приморье осудили за незаконный вылов креветки

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года судно под его командованием осуществляло промысел в территориальных водах РФ у мыса Островной в Лазовском районе. Имея разрешение только на вылов разнорыбицы, капитан организовал траловую добычу северной, гребенчатой и равнолапой японской креветки — в общей сложности более 14 тысяч особей. После этого он распорядился рассортировать улов и сварить его на борту в специальном котле.