«Сварил на борту»: капитана судна в Приморье осудили за незаконный вылов креветки

Лазовский районный суд в Приморье вынес приговор 48-летнему жителю Находки, работавшему капитаном рыболовного судна, за незаконную добычу водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью по добыче водных биологических ресурсов на 1 год. Промысловое орудие лова — трал донный подлежит уничтожению», — говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил иск Находкинского транспортного прокурора о взыскании с осужденного более 3,2 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причинённого государству. На его банковские счета наложен арест в пределах этой суммы.
Согласно материалам дела, в апреле 2022 года судно под его командованием осуществляло промысел в территориальных водах РФ у мыса Островной в Лазовском районе. Имея разрешение только на вылов разнорыбицы, капитан организовал траловую добычу северной, гребенчатой и равнолапой японской креветки — в общей сложности более 14 тысяч особей. После этого он распорядился рассортировать улов и сварить его на борту в специальном котле.
Подсудимый признал вину в совершении преступления.
