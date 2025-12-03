Ричмонд
Иркутянам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей за парковку у мусорок

В случае, если припаркованный автомобиль мешает мусоровозу проехать к контейнерам, владельцу авто грозит штраф.

Источник: Администрация Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска с августа зафиксировали 51 случай парковки у контейнерных площадок. Это является нарушением, напомнили в мэрии.

Из-за припаркованных возле контейнеров машин мусоровозы не могли подъехать к месту их сбора. Владельцам машин выписали штрафы на общую сумму около 40 тысяч рублей.

«У нас налажены взаимоотношения с региональным оператором. В случае обнаружения такой ситуации водитель спецтранспорта проводит фотофиксацию и документы поступают в комитет. После установления личности владельца мы направляем ему предупреждение либо составляем протокол. Как правило, повторных нарушений в выявленных местах не возникает», — прокомментировали в комитете по управлению Октябрьским округом администрации города.

Напомним, что граждан за подобное нарушение грозят штрафы от 2 до 3 тысяч, должностным лицам — от 3 до 10 тысяч, а юридическим — от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее экс-мэра Тайшетского района признали виновным в халатности при отлове собак.