Иркутянам напомнили о штрафах до 50 тысяч рублей за парковку у мусорок

«У нас налажены взаимоотношения с региональным оператором. В случае обнаружения такой ситуации водитель спецтранспорта проводит фотофиксацию и документы поступают в комитет. После установления личности владельца мы направляем ему предупреждение либо составляем протокол. Как правило, повторных нарушений в выявленных местах не возникает», — прокомментировали в комитете по управлению Октябрьским округом администрации города.