В Омске с 8 по 12 декабря отключают холодную воду в нескольких районах

С 8 по 12 декабря холодную воду временно перекроют в разных округах. Подвоз питьевой воды не предусмотрен, омичей просят запастись ею заранее.

Источник: Om1 Омск

На сайте омского водоканала предупреждают: в течение всей следующей недели подрядчики будут поэтапно ремонтировать участки сетей, из-за чего в нескольких районах города на время отключают холодную воду. Работы запланированы на период с 8 по 12 декабря включительно.

График и адреса отключений:

Понедельник, 8 декабря (10:30—23:00). Один административный объект и восемь многоквартирных домов:

ул. 24-я Северная, 192, 194, 194/1, 194/2, 196, 196/1, 198, 202а; ул. 4-я Амурская, 15.

Вторник, 9 декабря (09:30—16:00). Левобережье, ремонт коммуникаций:

ул. Конева, 20, 20/1, 24, 26Б.

Среда, 10 декабря (10:00—22:00). Центральный округ, два жилых дома и административное здание:

ул. Волочаевская, 9в; ул. Фрунзе, 1, 1к3.

Четверг, 11 декабря (09:00—16:00). Кировский округ, район ул. Лукашевича:

ул. Лукашевича, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4; ЦТП-605, АО «Тепловая компания».

Пятница, 12 декабря (10:00—23:00). Нефтяники, ремонт водопровода:

ул. Энтузиастов, 47, 47А, 55; ул. Нефтезаводская, 38А, 38Б, 38В; СНТ «Мечта».

Во время работ организованного подвоза воды не будет. Жителям рекомендуется заранее подготовить необходимый запас, плотно закрывать краны на время отключений и по завершении работ сливать воду до прозрачности.