В Омске с 8 по 12 декабря отключают холодную воду в нескольких районах

На сайте омского водоканала предупреждают: в течение всей следующей недели подрядчики будут поэтапно ремонтировать участки сетей, из-за чего в нескольких районах города на время отключают холодную воду. Работы запланированы на период с 8 по 12 декабря включительно.
График и адреса отключений:
Понедельник, 8 декабря (
ул. 24-я Северная, 192, 194, 194/1, 194/2, 196, 196/1, 198, 202а; ул. 4-я Амурская, 15.
Вторник, 9 декабря (
ул. Конева, 20, 20/1, 24, 26Б.
Среда, 10 декабря (
ул. Волочаевская, 9в; ул. Фрунзе, 1, 1к3.
Четверг, 11 декабря (
ул. Лукашевича, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4; ЦТП-605, АО «Тепловая компания».
Пятница, 12 декабря (
ул. Энтузиастов, 47, 47А, 55; ул. Нефтезаводская, 38А, 38Б, 38В; СНТ «Мечта».
Во время работ организованного подвоза воды не будет. Жителям рекомендуется заранее подготовить необходимый запас, плотно закрывать краны на время отключений и по завершении работ сливать воду до прозрачности.