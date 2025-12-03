Раскрыты новые подробности задержания экс-телеведущего из РФ на границе США

Историк моды и бывший ведущий Первого канала Александр Васильев рассказал о нюансах своего недавнего задержания при въезде в США. Его остановили на границе из-за подозрений в нарушении миграционных правил и тщательно проверили багаж.
По словам Васильева, пограничники заранее предупредили: ожидание может занять до четырёх часов. Однако досмотр продолжался около 30 минут, при этом ему запретили пользоваться телефоном. Сотрудница службы безопасности предложила заранее подготовить багаж для возможной депортации. Васильев признался, что такого развития событий не предполагал.
Позже, вернувшись к процедуре с улыбкой, она сообщила, что «бриллиантов из Лувра» в вещах не обнаружено. Ведущий пояснил: этот комментарий был связан с ограблением музея, произошедшим в тот же день. Пограничников насторожили многочисленные анонсы его гастрольных выступлений в городах, сильно удалённых друг от друга, что могло указывать на нарушение визового режима.
Во время проверки историка моды узнала сотрудница паспортного контроля — она рассказала, что училась в школе моды и читала его книгу.
О задержании Васильев сообщил 22 октября. Пограничная служба США хотела убедиться, что его перемещения и публичные выступления не противоречат правилам въезда, а его багаж не содержит предметов, связанных с расследуемым ограблением.
