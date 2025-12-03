Петербуржец за месяц потратил около 200 тысяч рублей на каршеринг

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Первое место по тратам на каршеринг в сервисе «Ситидрайв» по итогам ноября занял житель Санкт-Петербурга — около 200 тысяч рублей, на втором и третьем местах жители Москвы, чьи расходы составили около 180 тысяч рублей на каждого, сообщили РИА Новости в «Ситидрайве».