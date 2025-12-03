В Новосибирске поймали 1985 водителей без прав с начала года

Подавляющее большинство случаев — 1707 — касается граждан, которые сели за руль, никогда не получая водительского удостоверения. За это нарушение предусмотрен крупный штраф. Особую тревогу вызывают 226 инцидентов, когда автомобилями управляли водители, ранее лишённые этого права судом. Такое нарушение грозит не только огромным штрафом, но и административным арестом.