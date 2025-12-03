В Новосибирске поймали 1985 водителей без прав с начала года

Сотрудники Госавтоинспекции с начала года выявили уже 1985 правонарушений по статье, связанной с управлением транспортным средством без прав.
Подавляющее большинство случаев — 1707 — касается граждан, которые сели за руль, никогда не получая водительского удостоверения. За это нарушение предусмотрен крупный штраф. Особую тревогу вызывают 226 инцидентов, когда автомобилями управляли водители, ранее лишённые этого права судом. Такое нарушение грозит не только огромным штрафом, но и административным арестом.
Также инспекторы пресекли 32 случая езды на транспортных средствах, которые вообще не подлежат регистрации, и 20 эпизодов, когда владельцы машин передавали управление лицу, заведомо не имеющему на это права. ГАИ напоминает, что подобные действия создают прямую угрозу безопасности всех участников дорожного движения и ведут к серьёзной ответственности.
«Вождение — сложный процесс, который требует специальной подготовки, помните — безопасность в приоритете», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.