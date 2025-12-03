Ричмонд
Названы две самые востребованные профессии в будущем: неожиданный прогноз

Голикова перечислила самые востребованные рабочие профессии.

Источник: Комсомольская правда

Профессии швеи и сварщика станут самыми востребованными на территории РФ в ближайшие семь лет. Такой прогноз сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Этой темы она коснулась во время награждения призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

«Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребностей трудовых ресурсов на следующий семилетний период. И вы знаете, какие самые востребованные рабочие профессии в этом прогнозе на долгую перспективу? Это профессии, победители которых сейчас будут выходить на сцену. Это сварщики и швеи», — сказала Голикова.

Ранее эксперты предположили, что в 2026 году на российском рынке труда самыми востребованными станут IT- и цифровые специалисты, инженеры и технические кадры, медицинские работники нового профиля.

В то же время эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв рассказал, что стартовые зарплаты выпускников вузов в России сейчас составляют от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей в Москве. В Санкт-Петербурге начинающие специалисты зарабатывают от 70 тысяч рублей.

