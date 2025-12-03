Названы две самые востребованные профессии в будущем: неожиданный прогноз

В то же время эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв рассказал, что стартовые зарплаты выпускников вузов в России сейчас составляют от 50 тысяч рублей в регионах до 90 тысяч рублей в Москве. В Санкт-Петербурге начинающие специалисты зарабатывают от 70 тысяч рублей.