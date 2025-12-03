Скандал с квартирой Долиной усложнил сделки с пожилыми продавцами

«Нельзя сказать, что стали меньше продавать или покупать. Хотя, я думаю, кто-то, может, и отказался пока от покупки. Безусловно, встал вопрос более тщательных проверок. Может быть, больше внимания стало именно к пожилым продавцам, поменялось отношение. Лично я, как риэлтор, говорю клиентам, что не хочу гадать, далеко не все можно проверить, нельзя залезть человеку в голову, поэтому предлагаю отказываться от сделок с высоким риском и выбрать другие варианты», — объяснила эксперт.