Скандал с квартирой Долиной усложнил сделки с пожилыми продавцами

История с мошенничеством с квартирой Долиной получила неожиданное продолжение. У юристов и экспертов по недвижимости появился новый термин — сделки по «схеме Долиной». Как повлияла ситуация с квартирой Долиной на рынок недвижимости, aif.ru рассказала риэлтор Алина Правоторина.
«Нельзя сказать, что стали меньше продавать или покупать. Хотя, я думаю, кто-то, может, и отказался пока от покупки. Безусловно, встал вопрос более тщательных проверок. Может быть, больше внимания стало именно к пожилым продавцам, поменялось отношение. Лично я, как риэлтор, говорю клиентам, что не хочу гадать, далеко не все можно проверить, нельзя залезть человеку в голову, поэтому предлагаю отказываться от сделок с высоким риском и выбрать другие варианты», — объяснила эксперт.
Правоторина объяснила, какие вопросы может задать риэлтор, если к нему обратится в качестве продавца пожилой человек.
«Если одинокий пожилой человек попросит меня продать квартиру, я, конечно, буду досконально разбираться в том, зачем ему это. За сделку возьмусь, если сочту, что есть какие-то резонные доводы, например, дети в другом городе, человек хочет к ним переехать. Тут понятно. что одному тяжело жить тяжело, или какие-то другие подобные моменты», — уточнила собеседница издания.