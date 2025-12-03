В Екатеринбурге введут постоплату за парковку

В Екатеринбурге готовятся к внедрению нового удобного формата оплаты парковок. Уже до конца 2025 года на платных городских стоянках заработает система постоплаты. Это значит, что водители смогут оплатить стоянку не заранее, а в течение тех же суток, когда припарковались. Инициативу поддержали на совместном заседании профильных комиссий городской думы.
— Такой шаг не только сделает использование парковок более комфортным для автомобилистов, но и позволит сократить количество штрафов за неоплаченную стоянку, — пояснил директор департамента транспорта администрации города Игорь Ощепков.
При этом в городском бюджете отмечают, что ранее штрафы приносили значительный доход. Например, только с июля по октябрь текущего года их сумма составила почти 48 миллионов рублей, что превысило показатели двух предыдущих лет.
Параллельно власти планируют развивать и социальную составляющую системы. Депутаты предложили ввести льготные ставки для многодетных семей и организовать продажу абонементов. По словам Игоря Ощепкова, в следующем году планируется проработать меры поддержки и для других категорий жителей.