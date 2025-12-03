В Екатеринбурге введут постоплату за парковку

В Екатеринбурге готовятся к внедрению нового удобного формата оплаты парковок. Уже до конца 2025 года на платных городских стоянках заработает система постоплаты. Это значит, что водители смогут оплатить стоянку не заранее, а в течение тех же суток, когда припарковались. Инициативу поддержали на совместном заседании профильных комиссий городской думы.