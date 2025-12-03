Владимир Бутузов покидает новосибирскую «Сибирь» после восьми сезонов

«Дорогие болельщики, хочу сказать вам огромное спасибо за это время и за вашу невероятную поддержку. “Сибирь” для меня — родной клуб, и мне искренне жаль, что пришлось его покинуть. Но такова хоккейная жизнь — пришло время двигаться дальше. Вы — лучшие болельщики в мире, навсегда останетесь в моём сердце. Любите и верьте в “Сибирь”. Надеюсь, мы ещё увидимся».