В РФ создадут базу данных для снижения экологических рисков для здоровья людей

Отмечается, что в Красноярске сложилась сложная экологическая ситуация. С начала 2025 года режим НМУ (неблагоприятные метеоусловия — прим. ТАСС) вводился в Красноярске больше 10 раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.