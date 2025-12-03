Зимние каникулы в Хабаровском крае набирают популярность у дальневосточников

— Развитие инфраструктуры гостеприимства и появление новых форматов размещения делает Хабаровский край привлекательным для туристов. Мы со своей стороны обеспечиваем гостей качественной связью на протяжении всего пребывания в регионе. В этом году была выполнена масштабная программа рефарминга, которая охватила не только крупные города, но и отдаленные поселения, что позволило значительно улучшить покрытие 4G. Теперь, путешествуя по региону, абоненты могут пользоваться стабильной связью и высокоскоростным интернетом в живописных уголках края, — рассказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.