Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье почти на 30% снизилась заболеваемость ВИЧ

В Приморье заболеваемость ВИЧ снизилась на 29%, в регионе регистрируется 29 случаев на 100 тысяч человек при целевом показателе 51.

Источник: Freepik

Такие результаты реализации государственной стратегии по борьбе с ВИЧ озвучили специалисты краевого Центра СПИД.

Медики отмечают, что в краевом Центре СПИД всего под наблюдением находятся около 9 тысяч жителей края, из которых 93% получают современную антиретровирусную терапию.

«Даже в эпидемиологически напряженной Находке уровень инфицирования остается меньше 1%, что значительно ниже показателей во многих регионах страны», — отмечает заведующая лечебно-профилактическим отделом Центра СПИД Светлана Ермолицкая.

Для повышения доступности диагностики в Приморье работает сеть кабинетов низкопорогового доступа, где любой житель может пройти анонимное экспресс-тестирование. Официальный диагноз подтверждается лабораторным ИФА-исследованием.

Как отметила заведующая отделом эпидемиологического надзора Центра СПИД Елена Мирошниченко, сегодня чаще всего заражение происходит при половом контакте. Поэтому врачи напоминают о необходимости использования средств контрацепции и соблюдения мер профилактики.

Вопрос профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в крае на особом контроле. «Благодаря наблюдению беременных, обследованию партнеров и применению АРТ-терапии у ВИЧ-положительных женщин рождаются здоровые дети», — прокомментировала главный детский специалист края по ВИЧ-инфекции Анастасия Черникова.