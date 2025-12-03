В Приморье почти на 30% снизилась заболеваемость ВИЧ

Такие результаты реализации государственной стратегии по борьбе с ВИЧ озвучили специалисты краевого Центра СПИД.
Медики отмечают, что в краевом Центре СПИД всего под наблюдением находятся около 9 тысяч жителей края, из которых 93% получают современную антиретровирусную терапию.
«Даже в эпидемиологически напряженной Находке уровень инфицирования остается меньше 1%, что значительно ниже показателей во многих регионах страны», — отмечает заведующая лечебно-профилактическим отделом Центра СПИД Светлана Ермолицкая.
Для повышения доступности диагностики в Приморье работает сеть кабинетов низкопорогового доступа, где любой житель может пройти анонимное экспресс-тестирование. Официальный диагноз подтверждается лабораторным ИФА-исследованием.
Как отметила заведующая отделом эпидемиологического надзора Центра СПИД Елена Мирошниченко, сегодня чаще всего заражение происходит при половом контакте. Поэтому врачи напоминают о необходимости использования средств контрацепции и соблюдения мер профилактики.
Вопрос профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку в крае на особом контроле. «Благодаря наблюдению беременных, обследованию партнеров и применению АРТ-терапии у ВИЧ-положительных женщин рождаются здоровые дети», — прокомментировала главный детский специалист края по ВИЧ-инфекции Анастасия Черникова.