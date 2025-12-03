В Красноярском театре оперы и балета представят концерт «Виолончельные ассамблеи»

Проект призван показать виолончель как самостоятельный выразительный инструмент: в программе — редко исполняемые сочинения Сергея Прокофьева, Иоганнеса Брамса, Карла Райнеке, Давида Поппера и других авторов. Звучание представят в сольных партиях и в ансамблях со скрипкой, гитарой и фортепиано.
В концерте выступят артисты оркестра театра: виолончелисты Тимур Колодяжный, Анастасия Кайгородова, Екатерина Егошина и Ольга Андреева, а также Светлана Михалёва (фортепиано), Татьяна Лаврентьева (скрипка) и Кирилл Русинов (гитара).
Начало в 21:00. Билеты доступны в кассе, на сайте театра и у билетных операторов. 6+