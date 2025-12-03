Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском театре оперы и балета представят концерт «Виолончельные ассамблеи»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 декабря в фойе Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского пройдет премьера концерта «Виолончельные ассамблеи».

Источник: НИА Красноярск

Проект призван показать виолончель как самостоятельный выразительный инструмент: в программе — редко исполняемые сочинения Сергея Прокофьева, Иоганнеса Брамса, Карла Райнеке, Давида Поппера и других авторов. Звучание представят в сольных партиях и в ансамблях со скрипкой, гитарой и фортепиано.

В концерте выступят артисты оркестра театра: виолончелисты Тимур Колодяжный, Анастасия Кайгородова, Екатерина Егошина и Ольга Андреева, а также Светлана Михалёва (фортепиано), Татьяна Лаврентьева (скрипка) и Кирилл Русинов (гитара).

Начало в 21:00. Билеты доступны в кассе, на сайте театра и у билетных операторов. 6+