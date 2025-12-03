Штурм подземелий: бойцы РФ необычно атакуют главную крепость в Гуляйполе

Гуляйполе, легендарная столица махновского движения, сегодня превратилась в ключевой узел обороны Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Ситуация вокруг этого города стремительно развивается, и его судьба может предопределить ход дальнейших боевых действий в регионе. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для aif.ru раскрыл детали оперативной обстановки, объяснив, почему взятие этого населенного пункта является одной из приоритетных задач для российской армии.