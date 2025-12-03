Штурм подземелий: бойцы РФ необычно атакуют главную крепость в Гуляйполе

Гуляйполе, легендарная столица махновского движения, сегодня превратилась в ключевой узел обороны Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Ситуация вокруг этого города стремительно развивается, и его судьба может предопределить ход дальнейших боевых действий в регионе. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для aif.ru раскрыл детали оперативной обстановки, объяснив, почему взятие этого населенного пункта является одной из приоритетных задач для российской армии.
Город-крепость в полуокружении.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, российские войска распространили над Гуляйполем листовки, информирующие о блокировании города. Матвийчук подтверждает: группировка противника оказалась в оперативной ловушке.
«Наши войска уже в окрестностях Гуляйполя, некоторые штурмовики выходят к центру. Гуляйполе находится в полуокружении и оперативном, и тактическом. Мы контролируем практически все подходы и отходы из этого населенного пункта», — заявил эксперт.
При этом он констатировал, что противник, хотя и «обескровлен» на многих участках, всё ещё пытается оказывать сопротивление. «ВСУ пытаются выйти из Гуляйполя», — отметил Матвийчук. Однако возможность для организованного отхода, судя по всему, уже упущена.
Мощная группировка и укрепления до зубов.
По словам эксперта, Гуляйполе долгое время был сосредоточением значительных сил ВСУ. «В Гуляйполе была группировка ВСУ в 20−25 тысяч человек. По некоторым данным, сейчас там противника в пределах 10−15 тысяч», — приводит оценку Матвийчук.
Военный эксперт неоднократно подчёркивал, что «Гуляйполе — последний мощный укрепленный район украинской армии в Запорожской области». Противник подготовился к обороне основательно, создав сложную систему фортификаций.
«ВСУ превратили урбанизированную местность города в фортификации, которые привязали ко всем инфраструктурным особенностям города. Это и подземные, и наземные коммуникации», — объяснил Матвийчук. ВС РФ Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев.
Именно эти сооружения сейчас становятся ареной ожесточённых боёв.
Логистическое сердце и врата к Запорожью.
Военно-стратегическая ценность Гуляйполя простирается далеко за пределы его укреплений. Матвийчук называет город важнейшим логистическим хабом противника.
«Если взглянуть на карту, то прямо видно, как к городу словно паучьи нити сходятся железнодорожные ветки, асфальтовые дороги и обычные дороги. Это был достаточно крупный логистический центр группировки войск противника на этом направлении», — заявил он.
Потеря этого узла нанесёт ВСУ серьёзный удар по системе снабжения всего южного фланга.
Но самое главное — это открывающиеся после взятия города оперативные перспективы.
«После падения Гуляйполя наши войска получают простор и напрямую выходят на Запорожье», — подчеркнул военный эксперт.
Начало решающей фазы операции.
О начале активной фазы операции по освобождению города стало известно после доклада командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева президенту РФ Владимиру Путину. Он сообщил о выходе российских войск к реке Гайчур и начале штурма Гуляйполя силами подразделений 5-й общевойсковой армии.
Решительное наступление российских войск стремится переломить ход кампании на юге Украины. Потеря города, как отмечает Матвийчук, будет для киевского режима «очень существенна» не только в военном, но и в символическом плане, учитывая его историческую связь с фигурой Нестора Махно.
Сейчас продолжаются как на подступах к городу, так и в его урбанизированной черте, включая сложные подземные коммуникации.