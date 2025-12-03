Пик звездопада Квадрантиды ожидается в первые дни 2026 года

Маслов пояснил, что особенностью 2026 года станет то, что пик потока будет засвечен Луной. Астроном добавил, что название потока происходит от ныне отмененного созвездия Стенного Квадранта, на месте которого сейчас находятся созвездия Волопаса, Дракона и Геркулес. «Радиант потока (область небесной сферы, которая является источником метеоров — прим. ТАСС) находится над горизонтом всю ночь, однако в первой половине ночи его высота невелика и составляет около 20°, а на хорошую высоту он поднимается ближе к утру», — уточнил он.