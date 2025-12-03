Паразит от домашней собаки вылупился во лбу женщины, а затем заполз ей в глаз

Пациентка обратилась в больницу после того, как заметила, что под кожей лба движется неизвестное образование, а затем оно сместилось к левому глазу. Хирурги извлекли из-под кожи белого круглого червя длиной 11 см. Лабораторные анализы показали, что это Dirofilaria repens — паразит, обычно встречающийся у собак, лис, волков и енотов.