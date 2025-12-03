Паразит от домашней собаки вылупился во лбу женщины, а затем заполз ей в глаз

В Румынии врачи столкнулись с редким случаем паразитарного заражения: из века 26-летней женщины удалили нематоду длиной более 10 сантиметров. Об этом сообщает издание Metro.
Пациентка обратилась в больницу после того, как заметила, что под кожей лба движется неизвестное образование, а затем оно сместилось к левому глазу. Хирурги извлекли из-под кожи белого круглого червя длиной 11 см. Лабораторные анализы показали, что это Dirofilaria repens — паразит, обычно встречающийся у собак, лис, волков и енотов.
По данным специалистов, переносчиками инфекции являются комары, которые вместе с укусом вводят в организм личинку паразита. В человеческой крови она не циркулирует, но способна развиваться под кожей, в области глаз или в лёгких, в зависимости от вида нематоды.
Исследователи отмечают, что у пациентки была собака — более типичный носитель паразита. Предполагается, что именно укус комара, ранее контактировавшего с заражённым животным, привёл к инфицированию.
