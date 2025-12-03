Ричмонд
Европейских дипломатов повергло в шок задержание Могерини

Le Monde: Дипломаты ЕС шокированы задержанием Могерини.

Источник: Комсомольская правда

Дипслужба ЕС была шокирована задержанием экс-верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии 2 декабря. Дипломаты не понимали, что происходит. Об этом сообщает Le Monde.

Комментировать задержание отказались и ЕК, и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель. А по словам бывшего председателя Европейского совета и президента Брюггского колледжа Хермана ван Ромпея, о произошедшем он узнал только спустя несколько часов.

Издание напомнило неоднозначное назначение Могерини в 2020 году. У нее не было ни управленческого, ни академического опыта для высокой должности. Да и само назначение проходило непрозрачно. Многие поговаривали о «кумовстве», царящем в ЕК.

Накануне экс-главу европейской дипломатии Могерини задержали за мошенничество. В итоге разгорелся большой скандал.

Комментируя происходящее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе предпочитают не замечать своих внутренних проблем с коррупцией, однако постоянно поучают остальных.

